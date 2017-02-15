Hulusi Akar, Katarlı mevkidaşı ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretleri devam ediyor. Erdoğan'ın yanında bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Katar Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ghanim Bin Shaheen Al-Ghanem ile kritik bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Katar’a resmi bir ziyarette bulunan Genelkurmay Başkanı Akar’ın, Katar Genelkurmay Başkanı Ghanim ile ikili askeri ilişkiler kapsamında bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.
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