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Hulusi Akar, Katarlı mevkidaşı ile görüştü

Hulusi Akar, Katarlı mevkidaşı ile görüştü.18588
  • Giriş : 15.02.2017 / 15:23:00

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Katarlı mevkidaşı Al-Ghanem ile görüştü.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yurt dışı ziyaretleri devam ediyor. Erdoğan'ın yanında bulunan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın Katar Genelkurmay Başkanı Tümgeneral Ghanim Bin Shaheen Al-Ghanem ile kritik bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte Katar’a resmi bir ziyarette bulunan Genelkurmay Başkanı Akar’ın, Katar Genelkurmay Başkanı Ghanim ile ikili askeri ilişkiler kapsamında bir görüşme gerçekleştirdiğini bildirdi.

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