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Hulusi Akar, NATO toplantısına katılıyor

Hulusi Akar, NATO toplantısına katılıyor.12329
  • Giriş : 16.01.2017 / 17:14:00

Hulusi Akar, Brüksel'de yapılacak NATO toplantısına katılıyor.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nden açıklama geldi. Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Brüksel'de yapılacak NATO toplantısına katılıyor. NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı 176'ncı kez toplanıyor.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada,"Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 17-18 Ocak 2017 tarihlerinde NATO Karargahı Brüksel/Belçika’da icra edilecek 176’ncı NATO Askeri Komite Genelkurmay Başkanları Toplantısı’na katılacaktır" denildi.

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