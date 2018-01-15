Hulusi Akar önemli bir ziyaret gerçekleştiriyor
Hulusi Akar, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın arka arkaya yaptığı açıklamalardan sonra Brüksel'e gitti.
Orgeneral Akar’ın NATO toplantısında başta ABD Genelkurmay Başkanı olmak üzere ittifaka üye birçok ülkenin Genelkurmay Başkanlarıyla ikili görüşme yapması bekleniyor.
Orgeneral Akar’ın ABD Genelkurmay Başkanı Joseph Dunford’a, ABD’nin Suriye’nin Türkiye ve Irak sınırlarında 30 bin kişilik YPG ordusu kurulacağına ilişkin açıklamasına yönelik rahatsızlığını iletmesi bekleniyor.
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