Hulusi Akar, Rus komutan ile görüştü
Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Akar, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile görüştü.
Ayrıca İdlib'deki gözlem noktalarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu
NTV
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