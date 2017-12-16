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Hulusi Akar, Rus komutan ile görüştü

Hulusi Akar, Rus komutan ile görüştü.14680
  • Giriş : 16.12.2017 / 09:33:00

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Rus komutan ile görüştü.

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Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, Ankara'da kritik bir görüşme gerçekleştirdi. Akar, Suriye'de yaşanan gelişmelerle ilgili Rusya Genelkurmay Başkanı Gerasimov ile görüştü.

Ayrıca İdlib'deki gözlem noktalarıyla ilgili bilgi alışverişinde bulunuldu

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