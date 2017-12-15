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Hulusi Akar, Rus mevkidaşını misafir etti!

Hulusi Akar, Rus mevkidaşını misafir etti!.14680
  • Giriş : 15.12.2017 / 22:04:00

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Rusya Genelkurmay Başkanı'nı misafir etti.

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Valery Gerasimov, Ankara'ya gelerek karargahta Hulusi Akar'la kritik konularda görüşmeler gerçekleştirdi.

Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Gerasimov, bugün Ankara'ya bir ziyaret gerçekleştirerek mevkidaşı Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'la görüştü.

Genelkurmay Başkanlığı, görüşmenin içeriğine dair bir bilgi vermedi.

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