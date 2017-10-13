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Hulusi Akar sınırda!

Hulusi Akar sınırda!.12329
  • Giriş : 13.10.2017 / 19:51:00

Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar, Suriye sınırına giderek incelemelerde bulundu.

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Büyüyen Beşik

Genelkurmay Başkanı Hatay'da Suriye sınırında karakolları denetledi.

Akar, 2. Ordu Komutanı Korgeneral İsmail Metin Temel ve askeri yetkililerden İdlib'e yönelik intikal ve bölgedeki gelişmelerle ilgili bilgi aldı. Akar daha sonra beraberindekilerle Cilvegözü Sınır Kapısı'na geçerek tampon bölgedeki askerleri denetledi.

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