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Hülya Avşar 10 gün sonunda gişede çakıldı!

Hülya Avşar 10 gün sonunda gişede çakıldı!.10148
  • Giriş : 06.05.2018 / 12:35:00

Hülya Avşar'ın filmi 'Selfi' gişede tam anlamıyla çakıldı. Avşar'ın filmi 10 günde 2 bin 440 kişi tarafından izlendi.

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Hülya Avşar'ın hayat hikayesini anlattığı, bir el kamerasıyla çektiği filmi 'Selfi' 27 Nisan'da Türkiye genelinde 80 salonda vizyona girmişti. Film ilk 3 günde 1300 kişi tarafından izlenince birçok salon sahibi gösterimi durdurdu. 'Selfi' şu an sadece 4 sinemada oynuyor. Bu arada İstinyePark'ta bir filmi izlemenin bedeli 27.5 lirayken, 'Selfi' 10 liraya seyrediliyor.

MASRAFTAN KAÇINMAMIŞTI

Hülya Avşar'ın 10 günlük gişesi ise 2 bin 440 kişide kaldı. Hasılat 24 bin 900 lira.

Hülya Avşar 1.5 yılda hazırladığı 'Selfi' için hiçbir masraftan kaçınmamıştı. Sadece teliflere 150 bin lira ödemiş, ışık ve kurgu için de kesenin ağzını açmıştı. Üstelik filminin dağıtımı için şirket kurmuştu.

'Selfi' önümüzdeki günlerde bir televizyon kanalında gösterilecek. 

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