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Hülya Avşar'dan 'aşk' açıklaması: Üşeniyorum

Hülya Avşar'dan 'aşk' açıklaması: Üşeniyorum.10148
  • Giriş : 21.01.2018 / 10:31:00

Ünlü oyuncu Hülya Avşar, aşk hayatı ile ilgili soruya ilginç bir cevap verdi.

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Ünlü oyuncu Hülya Avşar: "8 yıldır yalnızsınız. Yeni bir aşk istemiyor musunuz?" sorusuna cevap verdi: "İç huzurumu ve düzenimi bozmak istemiyorum. Yeni bir aşk için çok üşeniyorum. Tam adım atacak gibi oluyorum, son anda vazgeçiyorum."

UYGUN ADAY YOK

54 yaşındaki Hülya Avşar, "Sanırım istediğim kriterlerde biri karşıma çıkmadı" dedi. Hülya Avşar 11 yıl evli kaldığı, kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu'nun ihaneti üzerine Eylül 2005'te boşanmıştı. 2006-2010 arasında iş adamı Sadettin Saran ile büyük bir aşk yaşamıştı. 

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