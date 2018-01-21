Hülya Avşar'dan 'aşk' açıklaması: Üşeniyorum
Ünlü oyuncu Hülya Avşar: "8 yıldır yalnızsınız. Yeni bir aşk istemiyor musunuz?" sorusuna cevap verdi: "İç huzurumu ve düzenimi bozmak istemiyorum. Yeni bir aşk için çok üşeniyorum. Tam adım atacak gibi oluyorum, son anda vazgeçiyorum."
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54 yaşındaki Hülya Avşar, "Sanırım istediğim kriterlerde biri karşıma çıkmadı" dedi. Hülya Avşar 11 yıl evli kaldığı, kızı Zehra'nın babası Kaya Çilingiroğlu'nun ihaneti üzerine Eylül 2005'te boşanmıştı. 2006-2010 arasında iş adamı Sadettin Saran ile büyük bir aşk yaşamıştı.
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