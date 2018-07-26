Hülya Avşar hakkında inceleme başlatıldı
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tatil yaptığı sırada Do the Shiggy dansı yapan ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar hakkında inceleme başlatıldı.
Sosyal medyada Do the Shiggy’ olarak bilinen dans akımına, Hülya Avşar da katıldı. Tatil yaptığı Balıkesirin Ayvalık ilçesinde hareket halindeki aracından inip yolda dans eden Avşar, bu görüntüleri de Instagram’a yükledi. Görüntüler hızla yayılırken, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Hülya Avşar’ın trafiği tehlikeye düşürme ihtimaline karşın inceleme yapılması talimatı verdi.
İnceleme sonunda hareket eden otomobilin sürücü koltuğunda birileri oturmuyorsa, Hülya Avşar’a 235 TL para cezası verilecek. Ayrıca cezai işlem uygulanacak olursa, Hülya Avşar, polis nezaretinde Ayvalık Devlet Hastanesine kontrole getirilmesi de gündeme gelecek.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
İntizar'dan Mustafa Ceceli'ye karşı flaş atak
İntizar, yaşanan skandalın ardından Mustafa Ceceli hakkında uzaklaştırma kararı aldırttı.
Defne Samyeli'nin annesi kalp krizi geçirdi
Ünlü sunucu Defne Samyeli'nin annesi Sendegül Samyeli kalp krizi geçirdi.
Ajda Pekkan: Keşke kazara çocuğum olsaydı
Süperstar Ajda Pekkan, özel hayatına dair önemli açıklamalarda bulundu.
Nejat İşler'e saldırı! Ünlü oyuncunun dişi kırıldı
Ünlü oyuncu Nejat İşler, hayranının kocası tarafından darp edildi.
Ünlü türkücü Tatlıses tazminat ödeyecek
Mahkeme, ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in tazminat ödemesine karar verdi.