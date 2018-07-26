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Hülya Avşar hakkında inceleme başlatıldı

Hülya Avşar hakkında inceleme başlatıldı.14194
  • Giriş : 26.07.2018 / 16:41:00

Ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar hakkında inceleme başlatıldı.

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Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde tatil yaptığı sırada Do the Shiggy dansı yapan ünlü oyuncu ve şarkıcı Hülya Avşar hakkında inceleme başlatıldı.

Sosyal medyada Do the Shiggy’ olarak bilinen dans akımına, Hülya Avşar da katıldı. Tatil yaptığı Balıkesirin Ayvalık ilçesinde hareket halindeki aracından inip yolda dans eden Avşar, bu görüntüleri de Instagram’a yükledi. Görüntüler hızla yayılırken, Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüarslan, Hülya Avşar’ın trafiği tehlikeye düşürme ihtimaline karşın inceleme yapılması talimatı verdi.

İnceleme sonunda hareket eden otomobilin sürücü koltuğunda birileri oturmuyorsa, Hülya Avşar’a 235 TL para cezası verilecek. Ayrıca cezai işlem uygulanacak olursa, Hülya Avşar, polis nezaretinde Ayvalık Devlet Hastanesine kontrole getirilmesi de gündeme gelecek.

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