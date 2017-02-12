Hülya Avşar hasrete dayanamadı: İngiltere'de
Hülya Avşar, üniversite hayatına İngiltere'de devam eden kızı Zehra'yı İngiltere'de ziyaret etti. Kızının çok özlediğini belirten Avşar, hasrete dayanamadığını söyledi.
Kızı Zehra üniversiteye başladığından beri Londra-İstanbul hattında mekik dokuyan Hülya Avşar, yine İngiltere’ye uçtu.
Anne-kızın Londra turundaki duraklarından biri Türk restoranı Sofra oldu.
Mekan sahibi Hüseyin Özer’in karşıladığı ikili, yemek yiyip hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra oradan ayrıldı.
Uzun saçlarıyle görmeye alışık olduğumuz Zehra'nın değişen imajı ise dikkatlerden kaçmadı.
Babası Kaya Çilingiroğlu kızının Bob kesimi saç stilini sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Annesi Hülya Avşar ise o fotoğrafa 'Maşallah' yazmıştı.
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