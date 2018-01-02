Hüsamettin Arslan vefat etti
Bursa'da bulunan Uludağ Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Başkanı görevli Prof. Dr. Hüsamettin Arslan'dan kötü haber geldi. Vadi Yayınevi'nin sosyal medya hesabı üzerinden Arslan'ın öldüğü duyuruldu.
Vadi Yayınevi Twitter hesabından şu duyuruyu yaptı: "Paradigma Yayınlarının büyük emektarı Hüsamettin Arslan hocamız vefat etmiştir. Ailesinin, öğrencilerinin ve sevenlerinin başı sağolsun. Allah rahmet eylesin. Cenazesi (yarın) 3.1.2018 tarihinde öğle namazına müteakip Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Camiinden kaldırılacaktır."
HÜRRİYET
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