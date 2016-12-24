Hüseyin Göçek, önce verdiği golü sonra iptal etti
Medipol Başakşehir - Adanaspor maçının hakemi Hüseyin Göçek, Başakşehir'in golünü önce kabul etti, daha sonra da iptal etti.
Taraftarlardan büyük tepki çeken anlarda hakemin yan hakemlerle görüşmeler yaptığı dikkatlerden kaçmadı.
Lider Medipol Başakşehir'in deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldığı mücadelede konuk ekibin Mossoro ile bulduğu golün iptal edilmesi ortalığı karıştırdı.
Spor Toto Süper Lig'de 16. hafta maçında lider Medipol Başakşehir deplasmanda Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Mücadelenin 72. dakikasında Marcio Mossoro fileleri havalandırarak Başakşehir'i 2-1 öne geçirirken, önce santrayı gösteren hakem Hüseyin Göçek sonrasında golü iptal etti. Mossoro'nun golünde yardımcı hakemin yanına giden Göçek bir süre görüşme gerçekleştirdi. Göçek son olarak ise"ofsayt" kararı verdi.
Adanasporlu futbolcular gol kararı sonrasında yardımcı hakemin yanına doğru koşarak kararın yanlış olduğu gerekçesiyle itirazda bulunmuşlardı. Pozisyonda Visca da topa hareketlenirken arkadaki Mossoro fileleri havalandırmıştı.
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