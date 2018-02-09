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Husiler, Suudi Arabistan'a saldırı düzenledi

Husiler, Suudi Arabistan'a saldırı düzenledi.17539
  • Giriş : 09.02.2018 / 10:13:00

Yemen'de bulunan Husiler, Suudi Arabistan'a saldırı düzenledi.

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Husiler, Yemen sınırındaki Cazan bölgesine roketli saldırı gerçekleştirdi. Yaşanan olayda siviller yaralandı. Konuya ilişkin Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyonun sözcüsü Maliki'den açıklama geldi.

Söz konusu roketlerin sivil yerleşim yerine düşmesi sonucu üç çocuğun yaralandığını aktaran Maliki, yaralılardan 2 yaşındaki Ziyad Kasım Süleyman Atifi'nin durumunun ağır olduğunu kaydetti.

MALİKİ'DEN AÇIKLAMA

Maliki, "İran destekli Husilerin sivilleri hedef alarak uluslararası insani hukuk ve ilkeleri ihlal etmeyi sürdürdüğünü" ifade etti.

Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana başta olmak üzere bazı bölgeleri kontrolünde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri de Mart 2015'ten bu yana Husilerle savaşta meşru yönetime bağlı güçlere destek veriyo

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