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Hüsnü Mahalli için 7,5 yıl istendi

Hüsnü Mahalli için 7,5 yıl istendi.17944
  • Giriş : 19.01.2017 / 15:16:00

Halk TV'deki sözleri nedeniyle tutuklanan Hüsnü Mahalli için istenen ceza belli oldu.

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Hüsnü Mahalli ile ilgili hazırlanan iddianamede 2 yıl 4 ay dan 7 yıl 5 aya kadar hapis cezası istendiği belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mahali’nin, “Cumhurbaşkanı’na hakaret” ve “Kurul halinde çalışan kamu görevlilerine Hüsnü Mahalli için 7.5 yıl hapis istendi.

görevlerinden dolayı hakaret” suçlarından hapis cezası ile cezalandırılması istendi. Başsavcılık onayından geçen iddianame İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi’ne düştü. Mahkemenin iddianameyi kabul ya da reddetmesi için 15 günlük süresi bulunuyor.

Hüsnü Mahalli'nin tutuklama kararında, “Türkiye Cumhuriyeti'ni terör örgütlerine destek olmakla ve Suriye'yi mahvederek orada akan kandan ülkemizi, hükumetimizi ve Cumhurbaşkanımızı sorumlu tutarak dünyaya bu şekilde gerçek olmayan beyanda bulunup açık bir şekilde iftira dolayısıyla onur kıracak nitelikte hakaret niteliği taşıyan beyanlarda bulunmuştur” ifadeleri yer almıştı.

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