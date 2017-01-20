Hüsnü Mahalli serbest bırakıldı
Mahkeme, gazeteci Hüsnü Mahalli'nin tahliyesine karar verdi. Mahalli hakkında Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret suçlamasıyla iddianame hazırlandı. İstanbul 6. Asliye Ceza Mahkemesi, karara gerekçe olarak ceza miktarını ve kaçma şüphesi bulunmamasını gösterdi.
“Cumhurbaşkanına hakaret” ve “Kamu görevlisine görevinden dolayı hakaret” suçlarından 7 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hakkında hazırlanan iddianame hazırlanan gazeteci Hüsnü Mahalli mahkemenin iddianameyi kabul etmesiyle birlikte tahliye edildi.
İLK DURUŞMA 1 HAZİRAN’DA
Cerrahpaşa Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören Mahalli 1 Haziran 2017 tarihinde hakim karşısına çıkacak.
DİĞER HABERLER
Kayseri'de Reina saldırısı operasyonu!
39 kişinin hayatını kaybettiği hain saldırı ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.
İçişleri Bakanlığı'ndan kargo uyarısı
İçişleri Bakanlığı, terör saldırıları nedeniyle tüm valileri uyardı.
HDP'li vekil gözaltına alındı
HDP'ya yönelik gözaltılar devam ediyor. Son olarak Ayşe Acar Başaran gözaltına alındı.
Bakan Avcı, Rusya'nın teklifini açıkladı
Bakan Avcı, Rusya ile ilişkilerden İsrail'e seyahat gibi pek çok konuda açıklama yaptı.