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Huzur operasyonunda tam 568 kişi yakalandı

Huzur operasyonunda tam 568 kişi yakalandı.14323
  • Giriş : 29.01.2017 / 09:40:00
  • Güncelleme : 29.01.2017 / 10:10:40

Türkiye genelinde binlerce polisle yapılan dev operasyonda 568 kişi yakalandı.

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Son zamanlarda sık sık tekrarlanan "Huzur" operasyonlarına dün gece bir yenisi daha eklendi. 50 bin 969 polisin katıldığı operasyonda 568 kişi yakayı ele verdi.

Emniyet Genel Müdürülüğü'nden yapılan açıklamada şu ayrıntılara yer verildi:

"81 il genelinde dün akşam eş zamanlı olarak saat 19.30-21.00 arası sabit yol uygulaması, 21.30-23.30 saatleri arasında ise stratejik öneme haiz bölgeler ile özellikle vatandaşların yoğunlukla bulundukları umuma açık yerlerde  “Huzur Türkiye-2 Uygulaması” yapıldığı belirtildi.

Emniyet Genel Müdürü Selami Altınok, genel müdür yardımcıları ve ilgili daire başkanlarının Koordinasyon Merkezinden canlı olarak takip ettiği uygulamaya Asayiş, Terör, Çevik Kuvvet, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Trafik, Uyuşturucuyla Mücadele, Deniz ve Havacılık Şubelerinden toplam; 9.031 ekip, 12 helikopter, 19 deniz aracı, 201 dedektör polis köpeği, 50 bin 696 personel katıldığının kaydedildiği açıklamada, şu ifadeler yer aldı:  “Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde gerçekleştirilen uygulamada mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması, suç işleme amacındakilerin caydırılması, aranan şahıs ve araçların yakalanması amaçlandı. Şehir giriş/çıkışları ile şehir merkezlerinde önceden tespit edilen 4967 hassas noktada yapılan uygulamalar sonucunda; 271 bin 977 kişi kontrol edildi. Arandığı tespit edilen 568 kişi yakalandı. 402 kişi gözaltına alınırken 876 şahıs hakkında ise adli-idari işlem uygulandı.

38 adet tabanca, 40 adet av tüfeği, 1092 adet mermi, 63 adet kesici delici alet, 37 adet kurusıkı tabanca, 161,2 gr eroin, 279,95 gr esrar, 120 gr metanfetamin, 26 adet Captagon, 2 bin 584 paket kaçak sigara ele geçirildi. 50 bin 617 araç kontrol edilerek, 2 aranan araç yakalandı. 2 bin 373 araca cezai işlem uygulandı ve 763 araç ise trafikten men edildi. 11 bin 678 iş yeri kontrol edilerek, 770 iş yerine cezai işlem uygulandı. 13 iş yerine ise kapatılma işlemi uygulandı. 33’ü sikke, 1’i mühür olmak üzere tarihi eserler ele geçirildi.  Uygulamalar esnasında özgürlük-güvenlik dengesine azami özen gösteren personelimiz büyük bir gayret ve özveriyle uygulamaların başarıyla sonuçlanmasına katkı sağladı.”

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