İbadi'den Türkiye'ye Başika uyarısı!
Türkiye ile Irak arasındaki kriz yeniden patlak verdi. Başbakan Binali Yıldırım'ın Irak'a gitmesi ile bazı dedikodular gündeme gelmişti.
Başika kampının kaldırılacağı iddiaları Türk yetkililer tarafından yalanlanırken Irak Başbakanı İbadi'den konuya ilişkin açıklama geldi.
Irak Başbakanı Haydar El İbadi, Türk askerleri Irak'tan çekilmediği sürece Türkiye-Irak ilişkilerinin ileriye taşınamayacağını söyledi.
Irak devlet televizyonuna yapan Irak Başbakanı Haydar El İbadi, "Irak'ın kuzeyindeki kamptan Türk güçleri çekilmezse Türkiye ile ilişkilerimiz bir adım ileriye gidemez" dedi.
Başbakan Binali Yıldırım'ın haftasonu Bağdat'a yaptığı ziyaret sırasında Başika kampı en önemli gündem maddelerinden biriydi.
Görüşmeler sonrası yayınlanan ortak bildiride Irak tarafı, Türk askerinin Başika'dan çekilme sürecini başlatması ve bu meselenin sona erdirilmesi gerektiğini vurgulamıştı.
Türk tarafı ise Irak'ın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine saygı duyduğunu yinelemişti. Ortak bildiride halihazırda TSK'nın kontrolünde olan Başika için "Bir Irak kampıdır" denilmesi dikkat çekmişti.
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