İbadi: O bayrakları indirin!
Türkiye'nin de tepki göstermesine neden olan bayrak skandalı için Irak Başbakanı İbadi'den açıklama geldi. İbadi, Kerkük'te valinin talimatıyla kamu binalarına asılan bölgesel Kürt yönetiminin bayrağının hemen kaldırılmasını istedi.
İbadi, "Buna hakları yok, o bayrakları indirip parti binalarının üzerine assınlar" dedi.
STAR
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