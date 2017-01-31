İbadi, Trump'a seslendi: Bu bize kötülüktür
ABD Başkanı Donald Trump'ın aldığı kararlardan sonra Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Başkan Trump'a çağrıda bulundu. İbadi, 7 ülkeden vatandaşların 90 gün süreyle ABD'ye girememesi kararından vazgeçmesi için Trump'tan istekte bulundu.
badi, Bağdat'ta yaptığı basın toplantısında, "Irak, sınırları dışından gelen teröristlerle savaşıyor. Trump'ın kararı sürpriz oldu ve bize kötülüktür." dedi.
Trump'ın Irak'a eski değil "yeni Irak" olarak bakması gerektiğini ifade eden İbadi, ABD Başkanı Trump'a söz konusu kararından vazgeçmesi için çağrıda bulundu.
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