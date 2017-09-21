İbadi: Türkiye'nin desteği çok önemli!
Irak Başbakanı Haydar İbadi, bağımsızlık referandumu ile ilgili yaptığı açıklamasında Türkiye'nin Irak'ın toprak bütünlüğünden yana olan tavrının çok önemli ve memnuniyet verici olduğunu belirtti.
Irak Başbakanı Haydar İbadi, 25 Eylül’de bağımsızlık referandumu düzenlemeye hazırlanan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne yeni uyarılarda bulundu. Bağdat’taki hükûmet sarayında bazı yerel ve uluslararası basın ve düşünce kuruluşu temsilcileriyle bir araya gelen İbadi, “Irak anayasasını kuzeyden güneye kadar tüm Iraklılar oyladı. Devletteki tüm ilgili makamlar referandumun bu anayasaya aykırı olduğu kararını verdi. Herkes buna uymalı” diyerek IKBY lideri Mesut Barzani’ye çAğrı yaptı. Referanduma tamamen karşı olduklarını vurgulayan İbadi “Referandum ister şimdi isterse gelecekte ve nerede yapılırsa yapılsın bunu kökünden reddediyoruz. Referandumun ertelenmesi değil, tamamen iptal edilmesi gerekir” ifadelerini kullandı.
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