İBB Başkanı, dev metro için tarih verdi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Kadir Topbaş, 'Her Yerde Metro, Her Yerde Metro' projesi kapsamında tünel açma çalışmalarına katıldı ve dev metro için önemli açıklamalarda bulundu.Topbaş, İstanbul'da günde milyonlarca insanın şehri katederken, yer altında da on binlerce insanın değişik metro hatlarında çalışmalarına devam ettiğini söyledi."Her Yerde Metro, Her Yere Metro" sloganından yola çıkarak yaptıkları çalışmalarla, en fazla yarım saatlik bir yürüme mesafesiyle bir metroya erişilebileceğini söylediklerini hatırlatan Topbaş, bunu başardıklarını aktardı.Geçmişte müteahhitlerin, su olmadığı için binalarda hidroforlu sistemin bulunduğunu söyleyerek konutları sattığını, şimdi ise "Metroya 10 ya da 15 dakika" diye satışların yapıldığını ifade eden Topbaş, hafta sonunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 'ın teşrifleriyle Kartal-Pendik-Tavşantepe metro hattının resmi açılışının gerçekleştirildiğini dile getirdi.Dudullu-Bostancı metro hattını bu yıl içinde, 30 Ağustos en son kademesi olmak üzere, iki kademede açmayı düşündüklerini aktaran Topbaş, şöyle konuştu:"Üsküdar-Ümraniye ve Çekmeköy-Sancaktepe'ye kadar ki daha sonra uzayacak, devam edecek. Yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İstanbul'un çok önemli hatlarından biri. Kuzey-güney aksı, Anadolu yakasında diğer üç hattı da kesen, birbirine entegre eden bir sistem. Bir şehrin medeniyet ölçüsü, o şehirde yaşayan insanların toplu taşıma araçlarını kullanma oranına bağlı. Bunu kullanabilmek için medeni, kaliteli, konforlu ve güvenli olması gerekiyor. Bütün metrolarımız, en ileri teknoloji, en modern, en gelişmiş vagon ve sistemlerle donatılıyor. Akıllı metro hatları kurduk ve kuruyoruz. Yani işletmelerimiz, sürücüsü, makinisti olmadan da sistem çalışabilecek bir şekilde. Bu çok ileri bir teknoloji."Topbaş, karıncalar gibi çalıştıklarını belirterek, "14,2 kilometrelik bir hat bu. 13 istasyonlu hat. Şu anda 4 TBM dediğimiz dev makineler, her biri fabrika gibi, büyük bir sistem. Çift tünel yapılıyor. Bu taraftan 2 TBM deliyor. Diğer taraftan da iki. Yani 4 TBM ile günde 10 metre mesafe almak suretiyle bu kazıyı yapacak." diye konuştu.Çalışmanın kısa sürede tamamlanmasını istediklerini dile getiren Topbaş, "Takriben maliyeti ne biliyor musunuz? 2 milyar 250 milyon. Yani 2 katrilyon, 250 trilyon. Araçları, vagonlar hariç. Onları koyduğumuzda 3 katrilyona çıkar neredeyse. Devasa yatırım." değerlendirmesinde bulundu.İstanbul'da, günde 30 milyon insanın hareket ettiğine, gelecekte bunun yaklaşık 50 milyona ulaşacağına dikkati çeken Topbaş, şöyle devam etti:"Yapmakta olduğumuz metro inşallah tek istikamette 45 bin kişiyi taşıyacak. Her iki istikamette bu 90 bin kişi demektir. Ulaştırma Bakanlığımızın yapmakta olduğu eski İstanbul Banliyö hattıyla kesişiyor bir. Yukarıda, Kadıköy-Kartal-Tavşantepe hattıyla kesişiyor iki ve daha yukarıda da Üsküdar-Ümraniye-Çekmeköy hattıyla kesişecek, üç hatta entegre oluyor. Bu müthiş bir olay. Yani yer altında istediğiniz yerde, yüzeye çıkmadan milyonlarca insanın hareketini sağlayacak önemli bir şey. Bunu yaparken de özellikle aktarma istasyonları, transfer merkezleri olsun dedik. "Bu istasyonların yakın çevresinde 2 bin 870 araçlık otoparkın programlandığını, bunlardan birinin hal binasının bulunduğu Ataşehir'deki alan olduğunu dile getiren Topbaş, "Büyük bir alan, çok kıymetli, milyarlar değerinde." dedi.Topbaş, halktan gelen talebe göre bu değerli araziyi, altında otopark ve istasyon olan, insanların rahat hareket edebileceği bir park haline getirmeye karar verdiklerini aktararak, bugüne kadar 149,9 kilometre raylı sistem yaptıklarını anlattı.Şu anda 150 kilometrelik çalışan bir sistem olduğunu, bu sistem içinde 151,6 kilometrelik raylı inşaatının devam ettiğini belirten Topbaş, şunları kaydetti:"Bunlar Üsküdar-Ümraniye-Sancaktepe metrosu. Mecidiyeköy-Kağıthane-Alibeyköy-Mahmutbey hattı. Kabataş-Beşiktaş-Mecidiyeköy-Mahmutbey hattı devam ediyor. Bugün de burada başlattığımız Dudullu-Bostancı hattı. Ataköy-Basın Ekspres Yolu hattı da var. Eklediğimiz zaman 151 kilometre inşaat devam ediyor. Ulaştırma Bakanlığımızın da 80 kilometre civarında Marmaray inşaatını koyabiliyoruz. Bakırköy-İDO Kirazlı istikameti var. Sabiha Gökçen-Pendik hattı var."İstanbul'un ilk havaray inşaatı ihalesini yaptıklarını, bunun da Sefaköy-Başakşehir hava rayı hattı olduğunu belirten Topbaş, "15 kilometre uzunluğunda ve 17 istasyondan oluşan bir sistemdir. Bu da diğer sistemlerle bölgesinde entegre oluyor. Havadan, yerden, yerin altında sistemleri birbirine bağlıyoruz. Böylece keyifli kaliteli, konforlu ve zamanı doğru kullanmak şekliyle... Şu hat 22 dakika. Yani üst Dudullu'dan gelen insan, Bostancı'daki vapur iskelesine gelirken arkadaşına diyecek ki, '22 dakika sonra oradayım." diye konuştu.Topbaş, 2019 yılına kadar hedefledikleri 489 kilometrelik raylı sistemin büyük bir kısmının bittiğini belirterek, "İstanbul'daki öngördüğümüz raylı sistem bin kilometre. Yani dünyada en çok raylı sistem ağına sahip bir kent olacak İstanbul." dedi.Dudullu ile Bostancı arasında 13 istasyonda hizmet vermesi planlanan 14,3 kilometrelik metro hattıyla tek yönde saatte 43 bin 200 yolcu taşınacak. 2019 yılında tamamlanması hedeflenen Dudullu-Bostancı metro hattı 90 saniyede bir sefer yapacak ve yolculuk süresi 21 dakika olacak.Hattın tamamlanmasıyla Modoko'dan Eminönü’ne 28 dakikada, İçerenköy'den Taksim’e 35 dakikada, Kayışdağı’ndan Kadıköy’e 19 dakikada ve Parseller Mahallesi'nden Bostancı'ya da 21 dakikada kesintisiz ulaşım sağlanabilecek.Proje kapsamında, Bostancı, Emin Ali Paşa, Ayşe Kadın, Kozyatağı, Küçükbakkalköy, İçerenköy, Kayışdağı, Türk-İş Blokları, İmes, Modoko, Dudullu,