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İBB Başkanı'ndan metrobüs açıklaması!

İBB Başkanı'ndan metrobüs açıklaması!.25248
  • Giriş : 28.03.2018 / 16:37:00

İBB Başkanı Mevlüt Uysal, metrobüslerle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

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Sepet Beşik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mevlüt Uysal, metrobüslerle ilgili açıklamasında metrobüslerin şu an normal kapasitenin üzerinde yolculukların yapıldığına dikkat çekti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, "Metrobüs şu anda normal kapasitesinin üzerinde. 500 bin günlük kapasite ile planlanmış şu anda 900 bin. Silivri’ye uzatıldığı zaman 1 milyon 300, 1 milyon 400 bin demek. Metrobüse binen vatandaşlarımızın halini hepimiz görüyoruz" dedi.

İBB Başkanı Mevlüt Uysal , KİPTAŞ’ın 1058 konuttan oluşan Silivri Konutları 3. Etap Projesi’nin tanıtım toplantısında basın mensuplarının Silivri’ye metrobüsün uzatılıp uzatılmayacağına ilişkin sorusunu cevapladı.

İBB Başkanı Uysal , " Metrobüs şu anda normal kapasitesinin üzerinde. 500 bin yolcu olarak planlanmış. Şu anda 900 bin yolcu taşıyor. Bu Silivri’ye uzandığı zaman 1 milyon 300 bin- 1 milyon 400 bin yolcu demek. Bugün itibariyle Metrobüsü kullanan vatandaşların halini hepimiz görüyoruz.Şu anda var olan sıkıntıyı naslı aşarız onun çözümünü ararken, Silivri’ye uzatarak o çözülemez.

Eski Sirkeci-Halkalı dediğimiz şu anda Kazlıçeşme-Halkalı Banliyö hattı çözüldüğü zaman önemli bir rahatlama olacak. Halkalı- Esenyurt-Beylikdüzü metromuzun Esenyurt’a kadar ihalesi yapıldı. Dört tane hattın yıl sonuna kadar bitirilmesini çözmüş olacak.

HÜRRİYET

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