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İBB'de görev değişikliği!

İBB'de görev değişikliği!.11362
  • Giriş : 05.01.2018 / 12:48:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde önemli gelişmeler yaşandı.

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Sepet Beşik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür Daire Başkanlığı'na kritik bir atama gerçekleştirildi. Görevden ayrılan Abdurrahman Şen'in yerine Kültür AŞ. Genel Müdürü Rıdvan Duran atandı.

Rıdvan Duran, 1972 yılında Sakarya’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi’nden mezun oldu. 2004-2008 Sakarya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevinde bulundu. 2014 yılına kadar Başkanlık Müşavirliği yaptı. 2014 yılında SASKİ Yönetim Kurulu Üyeliği ve Sakarya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcılığı görevlerinin ardından Anadolu Ajansı İnsan Kaynakları Direktörlüğü görevinde bulundu. 2017 Temmuz ayı itibariyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdürü olarak atanan DURAN, Büyükşehir Belediyespor Kulüp Başkanlığı, Sakaryaspor Kulüp Asbaşkanlığı ve Başkan Vekilliği, Türkiye Karate Federasyon Asbaşkanlığı yapmıştır. Halen Türkiye Wushu-Kungfu Federasyonu Asbaşkanlığı görevi devam etmekte olup, evli ve 4 çocuk babasıdır.

TRT

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