İBB'den erkek yolculara uyarı!
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Metro İstanbul hesabından yaptığı paylaşım ile erkek yolcuları uyardı. Mesajda 'Yayılarak oturma artık son buluyor. Tüm dünyada kabul görmüş bu kurala uyalım, uymayanları uyaralım' denildi.
MİLLİYET
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