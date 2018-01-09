Facebook Twitter Rss

İBB'den karar! Seferler yeniden başlayacak

İBB'den karar! Seferler yeniden başlayacak.21425
  • Giriş : 09.01.2018 / 17:55:00

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Beşiktaş-Adalar seferlerine yeniden başlayacak.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Şehir Hatları İşletmeleri, zarar ettiği gerekçesiyle yılbaşı itibariyle kaldırdığı Beşiktaş-Adalar seferlerine yeniden başlanacağını bildirdi.

Konuyu bugünkü İBB Meclis Toplantısı’nda dile getiren CHP’nin İBB ve Adalar Belediyesi Meclis Üyesi Avedis Kevork Hilkat’ın soru önergesi üzerine, AK Parti Grup Başkan Vekili Yardımcısı Faruk Aydın, seferlerin en kısa zamanda yeniden başlatılacağını söyledi.

İBB Meclisi’nde bugün çok nadir yaşanan bir durum oldu ve bir soru önergesi aynı gün cevaplandırıldı. CHP’li Meclis Üyesi Hilkat’ın önergesini yanıtlayan Faruk Aydın, “Şehir Hatları Genel Müdürümüzden aldığımız bilgiye göre, seferlere en kısa sürede başlanacak” dedi.

İlk kez 1846 yılında tarifeli vapur seferlerinin başlamasıyla İstanbul ile Adalar arasındaki toplu ulaşımın başladığını ve bugün Adalar'ın sorunlarının başında ulaşımın geldiğini söyleyen Hilkat, önergesinde, Şehir Hatları'nın bugüne kadar yaz kış demeden sefer yaptığını, deniz otobüslerinin ise sadece yazın çalıştığına dikkat çekti.

Hilkat, “Yeterli yolcu yok, zarar edilir” bahanesiyle temel ulaşım haklarından mahrum bırakılmalarından duyduğu rahatsızlığı dile getirilip, İstanbul Şehir Hatları A.Ş.’nin Adalar’da yaz kış yaşayanların beklentilerini karşılayacak şekilde tarifeler düzenlemediğini, aksine kâr etmiyor gerekçesiyle bazı seferlerin kaldırıldığını söyledi.

HÜRRİYET

İçişleri Bakanı'ndan FETÖ açıklaması

FETÖ'ye dev operasyon

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

FETÖ'ye dev operasyon

FETÖ'ye dev operasyon

20 İl'de FETÖ mensuplarına yönelik operasyon düzenlendiği öğrenildi.

Bolu'da 8 ilde operasyon: 19 gözaltı var

Bolu'da 8 ilde operasyon: 19 gözaltı var

FETÖ soruşturması kapsamında 8 ilde operasyonlar düzenlendi.

 

Gazileri darp edenlere ceza yağdı

Gazileri darp edenlere ceza yağdı

Ankara'da 2 gaziyi darp eden saldırganlara verilen ceza belli oldu.

TEM'de kaza! İstanbul trafiği kilitlendi

TEM'de kaza! İstanbul trafiği kilitlendi

TEM Otoyolu İstanbul istikametinde devrilen kamyon trafiği kilitledi.

 

İstanbul'da dev operasyon

İstanbul'da dev operasyon

İstanbul'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon başlatıldı.

Adil Öksüz'le görüşen 4 kişiye gözaltı

Adil Öksüz'le görüşen 4 kişiye gözaltı

FETÖ'cü Adil Öksüz'ün toplantıya katıldığı otele operasyon yapıldı.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya