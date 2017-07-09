Facebook Twitter Rss

İBB'den Maltepe mitingine katılanlara jest

İBB'den Maltepe mitingine katılanlara jest.27085
  • Giriş : 09.07.2017 / 16:08:00
  • Güncelleme : 09.07.2017 / 16:11:10

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Maltepe'de düzenlenen Adalet Mitingi'ne katılacaklar için bölgedeki tuvaletleri ücretsiz yaptı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden CHP'nin düzenlediği Adalet Mitingi'ne ilişkin bir jest geldi. Büyükşeihr belediyesi, miting bölgesinde bulunan tuvaletleri ücretsiz yapma kararı aldı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan İstanbul'a gerçekleştirdiği Adalet Yürüyüşü’nün finali olan Adalet Buluşması bugün Maltepe’deki miting alanında gerçekleşiyor. Mitinge katılmak için yüzbinlerce insan sabah saatlerinden itibaren Maltepe sahilindeki alana gelmeye başladı.

Seyyar tuvaletler CHP İl Başkanlığınca alana konuşlandırılmıştı. Bu tuvaletlerin yanı sıra bölgedeki İBB’nin ‘jetonlu tuvaletleri’ de vatandaşların hizmetine sunuldu. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş’ın talimatıyla alandaki tuvaletler ‘ücretsiz’ hale getirildi.

Yıldız oyuncu Rooney resmen Everton'da!

Makam aracı şehit oğluna sünnet aracı oldu

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Suriye sınırına 25 metrelik gözetleme kuleleri!

Suriye sınırına 25 metrelik gözetleme kuleleri!

Suriye sınırında güvenliğin artırılması için çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor.

Erzincan'da askere saldırı: 3 asker yaralı

Erzincan'da askere saldırı: 3 asker yaralı

Erzincan'da terör örgütü PKK'ya yönelik mücadelelerini sürdüren askerlerin araçlarının geçişi sırası

 

Beşiktaş'taki tarihi binada korkutan yangın!

Beşiktaş'taki tarihi binada korkutan yangın!

İstanbul Beşiktaş'ta bulunan ve restoran olarak işletilen 4 katlı tarihi binada yangın çıktı.

Dev projelere gökyüzünden inceleme

Dev projelere gökyüzünden inceleme

Başbakan Yıldırım, İstanbul'da devam eden mega projeleri helikopterle havadan inceledi.

 

İstanbul'da feci kaza! Plakayı söküp kaçtı!

İstanbul'da feci kaza! Plakayı söküp kaçtı!

Beykoz'da meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybederken 2 kişi yaralandı. Kazaya karışan sürücü i

220 metrede oynanan horon korkuttu!

220 metrede oynanan horon korkuttu!

Artvin'de, sarp kayalara monte edilerek kurulan 50 metrekarelik terasta oynanan horon korkuttu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya