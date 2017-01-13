İBB'den Vodafone Arena için onay çıktı
Beşiktaş Vodafone Arena'nın deniz seviyesine göre yüksekliğini 2 metre arttırarak 28 metre, çatı yüksekliğini de 4 metre arttırarak 38 metre olarak düzenleyen Koruma Kurulu kararı İstanbulBüyükşehir Belediyesi tarafından onaylandı.
İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nin Ocak ayı toplantısının 4. birleşimi, belediyenin Saraçhane'deki binasında gerçekleşti.
Meclis'te Vodafone Arena'nın çatısına ilişkin imar planı değişikliği teklifi gündeme geldi. Teklifi içeren komisyon raporu, Meclis üyelerinin oy birliğiyle kabul edildi.
Büyükşehir Belediye Meclisi'nde, İstanbul 3 Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu'nun 8 Aralık 2016'da aldığı, yenilenen Beşiktaş Vodafone Arena'nın çatı yüksekliğine ilişkin kararı da onaylandı.
AK Parti ve CHP grup başkanvekilleri yaptıkları konuşmalarla, stadın yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.
Alınan karara göre, yenilenen Beşiktaş Vodafone Arena'nın 26 metre olan deniz seviyesine göre yüksekliği 2 metre arttırılarak 28 metreye, 34 metre olan çatı yüksekliği de 4 metre arttırarak 38 metreye çıkarıldı.
Beşiktaş'ın yenilenerek Vodafone Arena adını alan stadı için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından onaylanan 2013 tarihli planda stadyumun deniz seviyesine göre yüksekliği 26 metre, çatı yüksekliği 34 metre olarak belirlenmiş ancak stadın yüksekliğinin planda belirlenen yüksekliği aştığı ortaya çıkınca plan değişikliğine gidilmişti.
DİĞER HABERLER
Arda Turan teklifi kabul etti! Çin'e gidiyor
Şenol Güneş bırakıyor, yerine o geliyor
Portekiz basını, Beşiktaş teknik direktörü için çarpıcı bir iddiada bulundu.
Emre'nin hareketi tribünleri ayağa kaldırdı
Genç futbolcu Emre Çolak'ın yaptığı hareket tribünleri coşturdu.
Samuel Eto'o için Antalyaspor'a teklif yağdı
Antalyasporlu Samuel Eto'o için kulübe teklif üzerine teklif geldi.
Dursun: Eto'o bulunmaz Hint kumaşı değil
Eski futbolcu Ahmet Dursun, Eto'o transferi hakkında konuştu.
Türk futbolunda tarihi bir karar alındı!
MHK Devre Arası Hakem Semineri'nin son gününde çarpıcı kararlar açıklandı.