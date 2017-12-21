İBB ile Beşiktaş Belediyesi kapıştı!
Beşiktaş Nispetiye caddesinde yapılan kaldırım çalışması İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Beşiktaş Belediyesini karşı karşıya getirdi. İki belediyenin zabıtaları arasında arbede çıktı.
Yaşanan arbedenin arasında kalan Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar, İBB'nin zabıta aracının önüne geçerek, “Ben bu çalışmaya başladım ve bitireceğim. Benim buradan ölümü kazırsınız” dedi.
Zabıta ekipleri yol yapım çalışmaları nedeniyle karşı karşıya geldi. Gerginlik üzerine çok sayıda polis ekibi buraya sevk edildi. Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar da İstanbul Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleriyle tartıştı.
Nispetiye Caddesinde gergin dakikalar... İBB ve Beşiktaş Belediyesi karşı karşıya geldiHazinedar, Twitter hesabından "Sayın @mevlutuysal_bsk, Beşiktaş’a 15 yıldır yapılmayanı yapmaya çalışıyoruz fakat hizmetlerimiz İBB Zabıta ekipleri tarafından engelleniyor. İBB Yetkisinde olan ana arterlerde yeter ki milletimize hizmet edelim diyerek çalışma yapıyoruz ancak engellemelerle karşı karşıyayız" yazdı.
Murat Hazinedar yaşanan gerginliğin ardından sosyal medya hesabından şu mesajları paylaştı:
Beşiktaş, Etiler Nisbetiye Caddesi’ndeki kaldırım yenileme çalışmalarımız İBB tarafından engellenmiştir. Halkımıza hizmet konusundaki kararlılığımız ve haklılığımız ile baş edemeyince TOMA ve Çevik Kuvvet ekiplerini göndererek bir devlet kurumu ile emniyet teşkilatımızı karşı karşıya getirmişlerdir.
Hayatım boyunca devlet saygısını benimsemiş biri olarak bu durumu üzüntü ile karşıladım. Emniyet teşkilatımızı zor durumda bırakmamak adına kaldırım yenileme çalışmalarımızı şimdilik durdurmuş bulunmaktayız.
Her şey kamuoyunun gözü önüne serilmiştir, Hak doğrunun yanındadır.
HÜRRİYET
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