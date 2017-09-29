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İBB yeni Başkanı görevi devraldı!

İBB yeni Başkanı görevi devraldı!.20361
  • Giriş : 29.09.2017 / 12:04:00

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal görevi devraldı.

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Büyüyen Beşik

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal görevi devraldı. Görevinden istifa eden eski başkan Kadir Topbaş devir teslim törenine katılmazken Uysal görevi İBB 1. Başkan Vekili Ahmet Selamet'ten aldı.

1 hafta görevi sürdüren Selamet, "Bu mühürü 1 hafta önce istanul'a 13.5 yıl hizmet etmiş olan sayın Topbaş'tan teslim aldım. Bende çok az kaldı. Keşke fazla kalsaydı. 1 haftada olsa başkanlık yaptım. Bu mührü yeni başkanımaz hayırlı hezmitlerine vesile olması dileğiyle teslim ediyor ve başarılar diliyorum" diye konuştu.

"AYNI MUHTEŞEM MUTLULUK, HEYECAN İÇİNDE DEVREDERİZ DİYORUM"

Başkanlık mühürünü teslim alarak göreve başlayan Uysal ise yaptığı konuşmada "Önce meclisimize teşekkür ediyoruz. Genel başkanımıza, teşkilatımıza, il başkanımıza teşekkür ediyorum. Bu mühür geçmişte İstanbul'da bir çok elde dolaştı. Hizmet edenlere teşekkür ediyoruz. Duamız bu mühürü alırken böyle mutlu kalabalık bir ortamda aldık. İnşallah bu mühürü teslim ederken de aynı muhteşem mutluluk heyecan içinde devrederiz diyorum" dedi.

İBBnin yeni başkanı Mevlüt Uysal görevi devraldıUysal sabah namazını Eyüp Sultan Camii'nde kıldı. Vatandaşlar Uysal ile bol bol fotoğraf çektirdi. Uysal da simitçiden aldığı simitleri vatandaşlara dağıttı.

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