İbrahim Erkal'dan acı haber!
Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği anlaşılan İbrahim Erkal'ın son durumuna ilişkin bilgi veren kardeşi, Erkal'da herhangi bir yaşam belirtisinin olmadığını söyledi.
İbrahim Erkal'ın son durumu hakkında yeni bilgiler, kardeşi Abdullah Erkal tarafından açıklandı. Geçtiğimiz hafta otoparkta düşerek beyin kanaması geçiren İbrahim Erkal'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak ediliyordu. Abdullah Erkal, ağabeyi İbrahim Erkal'ın sağlık durumunda herhangi bir ilerleme ve gerileme yaşanmadığını dile getirdi.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Öte yandan Erkal'ın tedavi gördüğü Ulus'taki özel Liv Hospital'dan açıklama yapıldı. Açıklamada 13 gündür yoğun bakım servisinde tedavisi süren Erkal'ın beynindeki kanamanın durdurulmasına rağmen ödeminin devam ettiği belirtildi. Erkal'ın yapılan günlük kontrollerinde beyninde oluşan ödemin geriye gitmediği kalbinin çalışmasına rağmen makineye bağlı olarak tedavisinin sürdüğü belirtildi.
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