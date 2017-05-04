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İbrahim Erkal için açıklama geldi

İbrahim Erkal için açıklama geldi.18060
  • Giriş : 04.05.2017 / 17:08:00

Ünlü şarkıcı İbrahim Erkal'ın durumu ile ilgili hastaneden açıklama geldi.

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Evinin otoparkında baygın halde bulunan ve kaldırıldığı hastanede beyin kanaması geçirdiği anlaşılan şarkıcı İbrahim Erkal için hastaneden yeni açıklama geldi. Yapılan açıklanada Erkal'ın hayati tehlikesinin sürdüğü bildirildi.

Erkal'ın tedavisinin gerçekleştirildiği Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesinin Yöneticisi Doç. Dr. Necdet Sağlam, yaptığı açıklamada, yapılan tedavi sonucunda sanatçının kan değerlerinde olumlu yönde düzelmeler olduğunu söyledi.

Ancak Erkal'ın hayati fonksiyonlarında düzelme görülmediğini aktaran Sağlam, şunları kaydetti:

"Hastamızda, beynin hayati fonksiyonları açısından da düzelme görülmedi. Ancak kalbin çalışmasıyla ilgili düzensizlikler, ilaç ve solunum desteğiyle kontrol altında tutuluyor. Hastamızın yoğun bakım şartlarında yaşamsal destek tedavisine devam ediliyor."

Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla 29 Nisan'da bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmişti.

TRT

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