İbrahim Hacıosmanoğlu hastaneye kaldırıldı
Eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, çevresinden gelen ısrar üzerine gittiği hastanede aort damarında sorun olduğunu öğrenidi.
İbrahim Hacıosmanoğlu'nun çekilen tomografisi sonrası aort damarında sorun tespit edildi. İbrahim Hacıosmanoğlu'nun kontrol amaçlı müşahede altında tutulduğu öğrenildi.
Türk iş adamı ve spor yöneticisi İbrahim Hacıosmanoğlu, 21 Şubat 1966 yılında Trabzon'da doğdu. Uzun yıllar ticaret ile uğraştı. 2005-2007 yılları arası Trabzonspor Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2008'de dönemin Trabzonspor Başkanı Nuri Albayrak'ın istifa edip seçim kararı alması üzerine seçimlerde aday oldu, fakat diğer başkan adayı Sadri Şener seçimleri kazandı ve seçilemedi. 27 Şubat 2012 tarihinde yapılan Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığı seçimlerine adaylığını koydu. 26 Mayıs 2013 tarihinde yapılan seçimlerde kullanılan yaklaşık 4500 oyun 1571'ini alarak Trabzonspor'un 15. başkanı seçildi. 5-6 Aralık 2015 tarihinde yapılan seçimleri kaybeden İbrahim Hacıosmanoğlu, görevini Muharrem Usta'ya devretti.
HÜRRİYET
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