İbrahim Hacıosmanoğlu'na hapis cezası!
Eski Trabzonspor Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na Trabzonspor-Gaziantepspor maçı sonrası hakemleri statta alıkoyduğu nedeniyle 8 at 10 gün hapis cezası verildi.
Trabzon'da, 28 Ekim 2015 tarihinde oynanan ve 2-2 lik skorla sonuçlanan Trabzonspor-Gaziantepspor maçının orta hakemi Çağatay Şahan ve 3 yardımcısının soyunma odasında 4.5 saate yakın süre rehin tutulduğu iddiasıyla Trabzon 1’inci Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı.
Davada, Trabzonspor Kulübü eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu ile TFF Başkanvekili İbrahim Usta ve 25 kişi yargılandı.
Davada hakemlerin rehin tutulması olayını azmettirdiği iddiasıyla Trabzonspor eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 8 ay 10 gün, hakaret suçlaması nedeniyle TFF Başkanvekili İbrahim Usta'ya 8 ay hapis cezası verildi. Davada yargılanan 25 kişi ise beraat etti.
Mahkeme, hükmün geri bırakılarak cezanın ertelenmesine karar verdi.
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