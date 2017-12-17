İbrahim Kalın: Kudüs satılık değil
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kırılgan olan barış sürecinin, ABD'nin hamlesiyle birlikte adeta Tokat yemiş gibi olduğunu söyledi.
Kalın, Daily Sabah gazetesinde yayımlanan “Kudüs satılık değil” başlıklı yazısında şu ifadeleri kullandı:
Kudüs, popülizm ve tek taraflılık uğruna takas edilebilecek bir şehir veya herhangi bir fiyata satılık değildir. Eğer Trump yönetimi, Orta Doğu’da barışı gerçekten istiyorsa önce İsrail’e on yıllardır süren işgali bitirmesini, aşağılama ve mülksüzleştirme politikasından vazgeçmesini söylemeli. Trump yönetimi, aldığı kararın ‘İsrail ve Filistin arasında diyaloğu sağlayacağını’ iddia ediyor. Ancak Kudüs’ün tarihi, dini ve yasal statüsüne saygısızlık yapmanın nasıl doğru bir adım olarak değerlendirilebileceği meçhul. Trump’ın bu hatalı kararı, bir hayra vesile oldu. Arap Baharı’nın başlaması ve DEAŞ terör örgütünün yükselişiyle birlikte Filistin konusu unutulmuştu. Şimdi ABD, kendi eliyle bu meseleyi yeniden küresel gündemin merkezine koydu. Şimdi bu enerjiyi kullanarak kalıcı ve adil bir barışı sağlamalıyız.
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