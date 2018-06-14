İbrahim Kalın o üniversiteye atandı!
Atamalar Resmi Gazete'de yayımladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hoca Ahmet Yesevi Uluslarası Türk-Kazak Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Üyeliğine atandı.
Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğine atama yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Üyeliğine atandı. Söz konusu karar, 26 Mart 2018 tarihinde Bakanlar Kurulunca alındı.
TRT
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