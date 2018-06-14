Facebook Twitter Rss

İbrahim Kalın o üniversiteye atandı!

İbrahim Kalın o üniversiteye atandı!.16714
  • Giriş : 14.06.2018 / 10:27:00

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, o üniversiteye atandı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Otomatik Sallanan Beşik

Atamalar Resmi Gazete'de yayımladı. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Hoca Ahmet Yesevi Uluslarası Türk-Kazak Üniversitesi'nin Mütevelli Heyeti Üyeliğine atandı.

Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesi Mütevelli Heyeti üyeliğine atama yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Büyükelçi İbrahim Kalın, Hoca Ahmet Yesevi Uluslararası Türk-Kazak Üniversitesinin Mütevelli Heyeti Üyeliğine atandı. Söz konusu karar, 26 Mart 2018 tarihinde Bakanlar Kurulunca alındı.

TRT

DEAŞ'ın canlı bombası yakalandı

Bakan açıkladı: Biletler 10,8 euro olacak

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Akşener: Kısaltılmış askerlik projemiz var

Akşener: Kısaltılmış askerlik projemiz var

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, bedelli askerlik ile ilgili açıklama yaptı.

Erdoğan'dan bayram mesajı

Erdoğan'dan bayram mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ramazan Bayramı ile ilgili açıklama yaptı.

 

Başbakan: Muhalefet acınası bir durumda

Başbakan: Muhalefet acınası bir durumda

Başbakan Binali Yıldırım, ana muhalefet partisi CHP'ye ağır sözlerle yüklendi.

Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' cezası

Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' cezası

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 'Man Adası' iddiası ile ilgili ceza geldi.

 

Başbakan: Millet sizinle mi uğraşacak!

Başbakan: Millet sizinle mi uğraşacak!

Başbakan Binali Yıldırım, FETÖ üzerinden CHP'ye yüklendi.

Akşener: Gel tutukla madem

Akşener: Gel tutukla madem

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, FETÖ ile ilgili suçlamalara yanıt verdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Farid Farjad Haber Aktüel'e konuştu

Dünyaca ünlü keman virtüozu Farid Farjad'dan Haber Aktüel'e çok özel açıklamalar.

VİDEOLAR
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya