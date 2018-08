İbrahim Kutluay, Demet Şener'i yalanladı

Yıllar sonra aldatma gerekçesiyle boşanan ünlü çift arasında sular durulmuyor. Eski basketbolcu İbrahim Kutluay, Demet Şener'in son açıklamalarını yalanladı.İbrahim Kutluay, Demet Şener'in "Her şey bittikten sonra ibo evden gitmedi, annemle kendimizi odaya kilitliyorduk" açıklamasına "Böyle bir şey yok" diyerek tepki gösterdi.Çekişmeli bir boşanma süreci geçiren Demet Şener ve İbrahim Kutluay, önceki gün iki farklı mekanda görüntülendi. Kutluay, Şener'in hakkında yaptığı açıklamalara da ilk kez cevap verdi.Bir kafede arkadaşıyla tavla oynarken görüntülenen İbrahim Kutluay, Şener'in "Her şey bittikten sonra İbo evden gitmedi, annemle kendimizi odamıza kitliyorduk" açıklaması hatırlatılınca şöyle dedi: "Öyle bir şey yok. Benim her söylenene cevap vermemem onun doğru olduğu anlamına gelmiyor."Demet Şener, geçtiğimiz gün katıldığı programda "İbrahim'i evden zorla mahkeme kararıyla gönderdim. Ben boşanmaya karar verdikten sonra 1.5 ay boyunca aynı çatı altındaydık. O alt katta yattı. Ben de annemle yatak odasına çekiliyor, üzerimize de kapıyı kitliyorduk." demişti.HABERLER