Facebook Twitter Rss

İbrahim Tatlıses açıkladı: Açıldık, saçıldık!

İbrahim Tatlıses açıkladı: Açıldık, saçıldık!.14000
  • Giriş : 29.04.2017 / 17:03:00
  • Güncelleme : 29.04.2017 / 17:06:03

Türkücü İbrahim Tatlıses, çiğ köfte zincirine yenisini ekledi.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:


Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, çiğ köfte zincirinin yeni şubesini Tekirdağ'da açtı. Malulen emeklilik haberleriyle geçe aylarda magazin gündeminden düşmeyen Tatlıses, yeni şubesinin açılışını Instagram hesabından paylaştı.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, çiğ köfte şubelerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Birçok ilde şube açan Tatlıses, son şubesini Tekirdağ'da açtı.

"AÇILDIK, SAÇILDIK"

İmparator, Tekirdağ'daki şubesinin açılışında çekilen videoyu, Instagram hesabından paylaştı. Tatlıses paylaşımına "Açıldık saçıldık, Türkiye'ye dağıldık! Koş vatandaş koş, sudan ucuz! Ye babam ye, yoksa bitecek... Ara ki; bulasın, vallahi de tillahi de doğru söylüyorum, her yerde bulamazsınız. Kaptın kaptın, kapamadın gitti!!!" notunu ekledi.

TÜRKİYE

Türk savaş uçakları vurdu: 14 ölü var

Şükran Ovalı'dan kıskançlık iddialarına yanıt

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Şükran Ovalı'dan kıskançlık iddialarına yanıt

Şükran Ovalı'dan kıskançlık iddialarına yanıt

Ünlü oyuncu Şükran Ovalı'dan kıskançlık iddialarına yanıt geldi.

Okan'dan Nusret'e: Şovu ahlaksız buluyorum

Okan'dan Nusret'e: Şovu ahlaksız buluyorum

Okan Bayülgen, Nusret'in videoları hakkında sert açıklamalar yaptı.

 

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan kaza geçirdi!

İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan kaza geçirdi!

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan Çıtak, kaza geçirdi.

Söz vermişti! İşte Alişan'ın sevgilisi!

Söz vermişti! İşte Alişan'ın sevgilisi!

Ünlü şarkıcı Alişan, yeni sevgilisiyle birlikte fotoğraf paylaştı.

 

İbrahim Tatlıses beddua etti: Helak olsunlar

İbrahim Tatlıses beddua etti: Helak olsunlar

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Suriye'de yaşananlara sessiz kalamadı.

Beyazıt Öztürk, Büşra Pekin'le evlendi

Beyazıt Öztürk, Büşra Pekin'le evlendi

Ünlü şovmen Beyazıt Öztürk, oyuncu Büşra Pekin'le evlendi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya