İbrahim Tatlıses açıkladı: Açıldık, saçıldık!
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, çiğ köfte zincirinin yeni şubesini Tekirdağ'da açtı. Malulen emeklilik haberleriyle geçe aylarda magazin gündeminden düşmeyen Tatlıses, yeni şubesinin açılışını Instagram hesabından paylaştı.
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, çiğ köfte şubelerine her geçen gün bir yenisini daha ekliyor. Birçok ilde şube açan Tatlıses, son şubesini Tekirdağ'da açtı.
"AÇILDIK, SAÇILDIK"
İmparator, Tekirdağ'daki şubesinin açılışında çekilen videoyu, Instagram hesabından paylaştı. Tatlıses paylaşımına "Açıldık saçıldık, Türkiye'ye dağıldık! Koş vatandaş koş, sudan ucuz! Ye babam ye, yoksa bitecek... Ara ki; bulasın, vallahi de tillahi de doğru söylüyorum, her yerde bulamazsınız. Kaptın kaptın, kapamadın gitti!!!" notunu ekledi.
TÜRKİYE
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