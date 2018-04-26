İbrahim Tatlıses 'Afrin Türküsü' için stüdyoda
Uğradığı silahlı saldırı sonrası müzik dünyasından uzak kalan İbrahim Tatlıses'in en duygusal anları… Sanatçı, tam yedi yıl sonra özel bir proje için stüdyoya girip türkü okudu. İbrahim Tatlıses o anlarda büyük heyecan yaşadı
"MEHMETÇİĞİMİZ BUNU HAK EDİYOR"
Sibel Can'ında katıldığı okumalarda kahraman Mehmetçiğimiz için yazılan Afrin Türküsü okundu. Eseri, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın kaleme aldı. Türkü; şehitlerimize ve askerlerimize ithafen yazıldı. İbrahim Kalın, Afrin Türküsü için "Mehmetçiğimiz bunu hak ediyor" demişti.
MEHMETÇİK İÇİN AFRİN'E GİTTİ
Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyindeki terör örgütleri ile mücadele etmek için başlattığı Zeytin Dalı Harekatı'na destek veren ünlü isimler sınır hattına gitti. Hatay'a giden ünlülerden İbrahim Tatlıses, 'Yaylalar' türküsünü Afrin'e uyarlayarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledi.
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