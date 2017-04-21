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İbrahim Tatlıses beddua etti: Helak olsunlar

İbrahim Tatlıses beddua etti: Helak olsunlar.14000
  • Giriş : 21.04.2017 / 12:31:00

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Suriye'de yaşananlara sessiz kalamadı.

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Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Suriye'de yaşanan insanlık dramına isyan etti. Suriye'de yaralanan küçük çocukların fotoğrafını paylaşan Tatlıses, Esad rejimini kastederek 'Allah onları helak etsin' ifadesini kullandı.

 

Suriye'de rejim karşıtı gösterilerin ardından yapılan tahliyeler sırasında saldırı düzenlenmiş, 126 kişi hayatını kaybetmişti. Kendilerine cips ve kraker dağıtılmasını bekleyen çocuklara çok yakın yerde düzenlenen saldırıda 68 çocuk hayatını kaybetmişti.

O çocukların arasında yaralanan küçük kızın kamerayı görünce bir an yaşadıklarını unutup gülümsemesi sosyal medyada büyük yankı buldu. Savaşta en çok her şeyden habersiz çocukların zarar görmesi herkesi derinden sarstığı gibi İbrahim Tatlıses'i de çok üzdü.

"BU GÖRÜNTÜYE KİM SEBEP OLMUŞSA ALLAH ONLARI HELAK ETSİN"
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses Instagram hesabından Suriyeli kızın fotoğrafını paylaşıp altına şu notu düştü: "Bu mübarek günde içimizi sızlatan bu görüntüye kim sebep olmuşsa, Allah'ım onları Helak etsin... Hayırlı Cumalar..."

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