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İbrahim Tatlıses'e kardeşinden şok sözler

İbrahim Tatlıses'e kardeşinden şok sözler.20142
  • Giriş : 11.01.2018 / 12:50:00

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses hakkında kardeşinden şoke eden açıklamalar geldi.

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Hayatını İzmir'de idame ettiren 'İmparator' lakaplı İbrahim Tatlıses ile ilgili kardeşinden açıklama geldi. Tatlıses'e Yıldız Tilbe'nin fotoğrafı ile göndermede bulunan Hüseyin Tatlı 'Keşke İbrahim Tatlıses'in kardeşi olmasaydım' dedi.

Beyaz TV'de Söylemezsem Olmaz'ın canlı yayına bağlanan Hüseyin Tatlı, kardeşi İbrahim Tatlıses ile arasının bozuk olduğunu söyledi. Hüseyin Tatlı, ağabeyi İbrahim Tatlıses'in şarkıcı olmasını istemediğini söyledi.

Ağabeyiyle aralarında kırgınlık olduğunu söyleyen Hüseyin Tatlı, "Keşke İbrahim Tatlıses'in kardeşi olmasaydım. O zaman müzik kariyerimde daha ileride olurdum." dedi.

"AĞABEYİM 4. BÖLÜMDE BENİ ÖLDÜRDÜ"

Geçmişte ağabeyiyle dizide yapan Hüseyin Tatlı, "O sıralar sokakta yürüyemiyordum. Karakter bayağı da sevilmişti ama ağabeyim dizide beni 4. bölümde öldürmüştü." diyerek geçmişe de gönderme yaptı.

TRT

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