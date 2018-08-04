İbrahim Tatlıses: İdo beni mahçup etmedi
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Derya Tuna'dan olan küçük oğlu İdo ile ilgili açıklama yaptı. Tatlıses, oğlunun sahne performanı hakkında övgü dolu sözler sarfetti.
İbrahim Tatlıses, başarılı sahne performansı ve şarkılarıyla kısa sürede adından söz ettirmeyi başaran oğlu İdo Tatlıses ile ilgili bir paylaşımda bulundu.
Ünlü türkücü, instagram'da yayınladığı videoya, "Allah var İdo beni mahçup etmedi. Yıkıp geçiyor ve ben İdo'ya hiçbir şey öğretmeden, o kendi kendini yetiştirmiştir. Tebrikler İdo can” ifadelerini kullandı.
TRT
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