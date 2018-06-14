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İbrahim Tatlıses'in adı üst geçide verildi

İbrahim Tatlıses'in adı üst geçide verildi.20142
  • Giriş : 14.06.2018 / 15:03:00

'İmparator' lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses'in adı üst geçide verildi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi, çarpıcı bir karar imza attı. 'İmparator' lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses'in adı oy çokluğuyla üst geçide verildi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses tarafından yıllar önce yapılan ve kendi adını taşıyan ancak daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Alt Yapı Hizmetleri Müdürlüğünce yıkılan geçidin yerine inşa edilen yenisine sanatçının ismi verildi.

İBB Meclisinde, Harita ile Kültür ve Sanat Komisyonu ortak raporunda Mahmutbey gişelerinin 15-20 metre ilerisinde yeni yapılan üst geçide, "İbrahim Tatlıses Üst Geçidi" adının verilmesi talep edildi.

Meclis toplantısında söz konusu üst geçidin yıkılarak yenisinin yapıldığı ve eski adı "İbrahim Tatlıses Üst Geçidi" olan yapıya yine aynı ismin verildiği, tabelalarının da monte edildiği, ancak yenisinin isimlendirilmesiyle ilgili alınmış herhangi bir İBB meclis kararının olmadığı ifade edildi.

Bunun üzerine üst geçidin "İbrahim Tatlıses Üst Geçidi" olarak isimlendirilmesine ilişkin talep, karara bağlanmak üzere görüşüldü.

Yapılan oylamada, CHP'li üyelerin muhalefetine rağmen İBB Meclisi, yeni üst geçide Tatlıses'ın adının verilmesini oy çokluğuyla kabul etti.

TRT

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