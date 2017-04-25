İbrahim Tatlıses'in kızı Dilan kaza geçirdi!
Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'in yıllar sonra kavuştuğu kızı Dilan Çıtak, dün gece 03.00 sularında İstanbul Okmeydanı'nda kaza geçirdi. Kuvvetli yağış nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybeden Dilan, hafif yaralı olarak kazayı atlattı.
Dilan Çıtak, şöyle dedi: "İnsan hayatı gerçekten saniyelere bağlıymış. Bir an araba hiç durmayacak sandım. Karşıdan araç gelmediği ve kimseye çarpmadığım için şükrediyorum."
NTV
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