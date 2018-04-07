Facebook Twitter Rss

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo hastanelik oldu

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo hastanelik oldu.24244
  • Giriş : 07.04.2018 / 10:49:00

İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo, sevgilisi yüzünden hastanelik oldu.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Sepet Beşik

Babası İbrahim Tatlıses'in son günlerde askerlik ile ilgili Demet Akalın ile tartışmasına neden olan oğlu İdo'dan kötü haber geldi. İdo, bir süredir beraber olduğu Yasemin Şevkatli ile kavga edince aracın camını yumrukladı.

İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın oğlu İdo geçen Ağustos’ta Yasemin Şevkatli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer önceki akşam seyir halindeyken otomobilde tartışmaya başladı. Sinirlenen İdo aracın camına yumruk attı. Eli yaralandı ve kanamaya başladı. Hastaneye giden İdo Tatlıses’in çatlayan eli alçıya alındı.

İdo Tatlıses önceki gün de Kral TV’deki ‘20 Dakika’ya konuk oldu. Yasemin Şevkatli ile ilişkisine dair şunları söyledi: “Her şey güzel gidiyor, çok mutluyuz. Tabii tartıştığımız zamanlar var. Bu da gayet doğal. Olması gereken bir durum. Yoksa birbimizle çok iyi anlaşıyoruz. İnşallah hep böyle devam ederiz.

TÜRKİYE

THY'den flaş değişiklik! Kıpkırmızı olacak

Dışişleri Bakanı'ndan ABD'li bakan açıklaması

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

İbrahim Tatlıses'ten Akalın'a fotoğraflı yanıt

İbrahim Tatlıses'ten Akalın'a fotoğraflı yanıt

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten Akalın'a fotoğraflı bir yanıt geldi.

Akalın'dan Tatlıses'e: İdo'yu askere gönder

Akalın'dan Tatlıses'e: İdo'yu askere gönder

Ünlü şarkıcı Demet Akalın, türkücü İbrahim Tatlıses'e sitem etti.

 

Özgecan'ın babası, Nihat Doğan'a sert çıktı

Özgecan'ın babası, Nihat Doğan'a sert çıktı

Yaptığı açıklamalarla magazin gündeminden düşmeyen Nihat Doğan, Özgecan'ın babası ile buluştu.

İşte şarkıcı Özcan Deniz'in bebeğinin adı!

İşte şarkıcı Özcan Deniz'in bebeğinin adı!

Özcan Deniz-Feyza Aktan çiftinin doğacak bebeklerinin ismi belli oldu.

 

Ünlü isim Gülse Birsel hastaneye kaldırıldı

Ünlü isim Gülse Birsel hastaneye kaldırıldı

Gülse Birsel, sindirim sistemine virüs bulaşması nedeniyle hastaneye kaldırıldı.

Ünlü komedyen Cem Yılmaz 30 kilo verdi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz 30 kilo verdi

Ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın 30 kilo vermiş halini gören sevenleri şoke oldu.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

'Karımı Gördünüz mü?' filminin oyuncuları Haber Aktüel'e konuştu

Başrollerini Ivana Sert, Peker Açıkalın ve Nuri Alço gibi ünlü isimlerin oynadığı “Karımı Gördünüz mü?” filmi gala yaptı.

VİDEOLAR
Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya