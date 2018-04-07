İbrahim Tatlıses'in oğlu İdo hastanelik oldu
Babası İbrahim Tatlıses'in son günlerde askerlik ile ilgili Demet Akalın ile tartışmasına neden olan oğlu İdo'dan kötü haber geldi. İdo, bir süredir beraber olduğu Yasemin Şevkatli ile kavga edince aracın camını yumrukladı.
İbrahim Tatlıses ile Derya Tuna’nın oğlu İdo geçen Ağustos’ta Yasemin Şevkatli ile aşk yaşamaya başlamıştı. Sevgililer önceki akşam seyir halindeyken otomobilde tartışmaya başladı. Sinirlenen İdo aracın camına yumruk attı. Eli yaralandı ve kanamaya başladı. Hastaneye giden İdo Tatlıses’in çatlayan eli alçıya alındı.
İdo Tatlıses önceki gün de Kral TV’deki ‘20 Dakika’ya konuk oldu. Yasemin Şevkatli ile ilişkisine dair şunları söyledi: “Her şey güzel gidiyor, çok mutluyuz. Tabii tartıştığımız zamanlar var. Bu da gayet doğal. Olması gereken bir durum. Yoksa birbimizle çok iyi anlaşıyoruz. İnşallah hep böyle devam ederiz.
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