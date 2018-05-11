İbrahim Tatlıses mülakat için AK Parti'de
İzmir'den milletvekili adayı olan İbrahim Tatlıses, mülakat için AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Tatlıses, mülakat sonrası yaptığı açıklamasında adaylığın belli olmadığını ancak mülakatın süper geçtiğini belirtti.
AK Parti İzmir Milletvekili aday adayı İbrahim Tatlıses, AK Parti Genel Merkezi'ne gelerek mülakata girdi. Mülakat çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Tatlıses, “Mülakata girdik, henüz adaylık belli değil. Mülakat süper geçti. Reis ile birlikte yola devam. İzmir'e yerleştiğim için oradan aday adayı oldum. Bütün her şeyim İzmir'de şuan. Herhangi bir planımız yok. Beyefendinin yanında durmak yeter bize” ifadelerini kullandı.
HÜRRİYET
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