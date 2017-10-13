İbrahim Tatlıses neden terk ettiğini açıkladı!
Yaşadığı silahlı saldırı sonrası zor günler geçiren ve ardından İzmir'e yerleşen İbrahim Tatlıses, İstanbul'u terk etmesinin nedenini olarak bazı insanlarla yaşadığı sorunlar olarak açıkladı.
Yakın zaman önce İbo Şov'u yeniden yapacağı konuşulan türkücü İbrahim Tatlıses, Duymayan Kalmasın programına özel açıklamalarda bulundu.
İzmir'e yerleştiğini söyleyen İbrahim Tatlıses ''Bazı kişilere küstüm. Bunun için İstanbul'a gelmiyorum. Onlar kendilerini bilirler. İsim vermek istemiyorum.''dedi.
Yeni bir şarkı söyleyeceğinin de müjdesini veren İbrahim Tatlıses, ''Kürtçe bir şarkı söyleyeceğim. Bunu da yakında Instagram hesabımdan paylaşacağım'' dedi.
Yaşadığı silahlı saldırının ardından müziğe de uzak kalan İbrahim Tatlıses, ''Müzikte bir duraklama yaşıyoruz.'' diye konuştu.
HÜRRİYET
DİĞER HABERLER
Survivor'a katılacak isimler belli olmaya başladı!
2018 sezonu yayınlanacak Survivor'a katılacak isimler belli olmaya başladı.
Adriana Lima, Metin Hara'dan hamile mi?
Gündeme bomba gibi düşen aşkta bebek iddiaları gündeme geldi.
Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun evleniyor!
Şarkıcı Emrah'ın magazin gündeminden düşmeyen oğlu Tayfun evleniyor.
Ünlü manken Çağla Şikel'in 1 milyon lirası gitti!
Ünlü model Çağla Şikel, eski muhasebecisi tarafından dolandırıldı.
Ünlü oryantal Asena, dün akşam evlendi!
Asena, 3 yıldır birlikte yaşadığı Hasan Dere ile dünya evine girdi.