Facebook Twitter Rss

İbrahim Tatlıses neden terk ettiğini açıkladı!

İbrahim Tatlıses neden terk ettiğini açıkladı!.20142
  • Giriş : 13.10.2017 / 14:50:00

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, İstanbul'u neden terk ettiğini açıkladı.

Facebook Twitter
Yazı Boyutu:

Beşik Modelleri

Yaşadığı silahlı saldırı sonrası zor günler geçiren ve ardından İzmir'e yerleşen İbrahim Tatlıses, İstanbul'u terk etmesinin nedenini olarak bazı insanlarla yaşadığı sorunlar olarak açıkladı.

 

Yakın zaman önce İbo Şov'u yeniden yapacağı konuşulan türkücü İbrahim Tatlıses, Duymayan Kalmasın programına özel açıklamalarda bulundu.

İzmir'e yerleştiğini söyleyen İbrahim Tatlıses ''Bazı kişilere küstüm. Bunun için İstanbul'a gelmiyorum. Onlar kendilerini bilirler. İsim vermek istemiyorum.''dedi.

Yeni bir şarkı söyleyeceğinin de müjdesini veren İbrahim Tatlıses, ''Kürtçe bir şarkı söyleyeceğim. Bunu da yakında Instagram hesabımdan paylaşacağım'' dedi.

Yaşadığı silahlı saldırının ardından müziğe de uzak kalan İbrahim Tatlıses, ''Müzikte bir duraklama yaşıyoruz.'' diye konuştu.

HÜRRİYET

AB Konseyi'nde zehirli duman paniği!

Aykut Kocaman: Rakibiniz G.Saray değil

Facebook Twitter Yahoo Google Linkedin Stumbleupon Delicious

 DİĞER HABERLER

Survivor'a katılacak isimler belli olmaya başladı!

Survivor'a katılacak isimler belli olmaya başladı!

2018 sezonu yayınlanacak Survivor'a katılacak isimler belli olmaya başladı.

Adriana Lima, Metin Hara'dan hamile mi?

Adriana Lima, Metin Hara'dan hamile mi?

Gündeme bomba gibi düşen aşkta bebek iddiaları gündeme geldi.

 

Mehmet Ali Erbil yarışmada fenalaştı!

Mehmet Ali Erbil yarışmada fenalaştı!

Mehmet Ali Erbil, sunduğu güzellik yarışmada fenalık geçirdi.

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun evleniyor!

Şarkıcı Emrah'ın oğlu Tayfun evleniyor!

Şarkıcı Emrah'ın magazin gündeminden düşmeyen oğlu Tayfun evleniyor.

 

Ünlü manken Çağla Şikel'in 1 milyon lirası gitti!

Ünlü manken Çağla Şikel'in 1 milyon lirası gitti!

Ünlü model Çağla Şikel, eski muhasebecisi tarafından dolandırıldı.

Ünlü oryantal Asena, dün akşam evlendi!

Ünlü oryantal Asena, dün akşam evlendi!

Asena, 3 yıldır birlikte yaşadığı Hasan Dere ile dünya evine girdi.


*

*


*
YAZARLAR
RÖPORTAJ

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Ediz Hun, haberaktuel.com mikrofonlarına konuştu

Yeşilçam'ın yıldız ismi Ediz Hun, senelerce süren sanat yaşamını haberaktuel.com'a anlattı.

VİDEOLAR
Astropay Al Paykasa
SON DAKİKA HABERLER
GÜNDEM
SİYASET
SPOR
EĞİTİM
MAGAZİN
Facebook Twitter Rss

Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz kullanılamaz.
Görsel Tasarım: Capitol Medya