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İbrahim Tatlıses özür diledi: Belki evlenmiştir

İbrahim Tatlıses özür diledi: Belki evlenmiştir.14000
  • Giriş : 12.09.2017 / 09:34:00

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, ilginç bir paylaşımda bulundu.

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'İmparator' lakaplı sanatçı İbrahim Tatlıses, uzun yıllar boyu sunduğu 'İbo Show' adlı programında kendisi türkü okurken oynayan izleyiciden, izinsiz olarak videosunu kullandığı için özür diledi.

Tatlıses, İnstagram'da yayımladığı videoya, "Bu hanımefendiden özür diliyorum; şimdi belki evlenmiştir, çoluk çocuğa karışmıştır. Tablo o kadar hoşuma gitti ki; o kadar doğal, o kadar keyifli ki; dayanamadım koydum. inşALLAH yanlış bir şey yapmamışımdır, yoksa çok üzülürüm. Sabah sabah bana iyi geldi" notunu yazdı.

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