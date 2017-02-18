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İbrahim Tatlıses: Sebep olanlara lanet olsun

İbrahim Tatlıses: Sebep olanlara lanet olsun.14000
  • Giriş : 18.02.2017 / 11:31:00

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses, Şanlıurfa'da yaşanan patlamaya ilişkin konuştu.

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Dün Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde meydana gelen bombalı saldırıya ilişkin sanat camiasında tepkiler gelmeye devam ediyor. İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabı üzerinden yaşanan saldırıya ilişkin konuştu ve tepkisini dile getirdi.

Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde hakim, savcı ve emniyet mensuplarının oturduğu lojmana yönelik bombalı araçla saldırı düzenlendi. Şarkıcı İbrahim Tatlıses de memleketinde meydana gelen bu acı olaylar sonrası, üzüntüsünü Instagram'dan dile getirdi.

"SEBEP OLANLARA LANET OLSUN"

Şarkıcı İbrahim Tatlıses, yaşanan bu acı olaylar sonrası duygularını dile getirmek için Instagram'dan fotoğraf paylaştı. Fotoğrafın altına da duygularını yazdı. Tatlıses, "3 yaşında masum bir çocuğun ölmesine sebep olanlara lanet olsun." dedi.

TÜM ÜLKEYE SABIR DİLEDİ

İbrahim Tatlıses üzüntüsünü ifade ettiği paylaşımın altına şu notu düştü: Memleketim Şanlıurfa'mda, Viranşehir'de meydana gelen patlamayı üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. 3 yaşında masum bir çocuğun ölmesine sebep olanlara lanet olsun!!! Memleketime sabır, yaralı vatandaşlarımıza acil şifalar dilerim... Allah ülkemizi korusun, bu acılar artık yaşanmasın.

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