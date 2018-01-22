İbrahim Tatlıses'ten Afrin açıklaması geldi
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili sanat dünyasından da açıklamalar geliyor. İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabı üzerinden görüş bildirdi.
Sanatçı İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum" dedi.
Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bugün 3. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Tatlıses, "Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu’nda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı
TRT
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