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İbrahim Tatlıses'ten Afrin açıklaması geldi

İbrahim Tatlıses'ten Afrin açıklaması geldi.14000
  • Giriş : 22.01.2018 / 16:07:00

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten Afrin ile ilgili açıklama geldi.

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Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Afrin'de başlattığı Zeytin Dalı operasyonu ile ilgili sanat dünyasından da açıklamalar geliyor. İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabı üzerinden görüş bildirdi.

Sanatçı İbrahim Tatlıses de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Kahraman Mehmetçiklerimize başarılar diliyorum" dedi.

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, bugün 3. gününe giren Zeytin Dalı Harekatı'na destek verdi. Sosyal medyadan fotoğraf paylaşan Tatlıses, "Kahraman Mehmetçiklerimize Afrin Operasyonu’nda başarılar diliyorum. Allah yar ve yardımcınız olsun. Dualarımız sizinle" ifadelerini kullandı

TRT

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