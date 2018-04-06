İbrahim Tatlıses'ten Akalın'a fotoğraflı yanıt
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar ile birlikte sınıra giden sanatçılardan ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'ten Akalın'a fotoğraflı bir yanıt geldi.
Demet Akalın'ın ardından İbrahim Tatlıses sosyal medya hesabında oğlu Ahmed'in askerlik fotoğrafını paylaştı ve altına şu notu düştü:
"Demet Hanım lafım size değildi, soru içinde isminizi duymadım bile... Lafı kime dediğimi bilen bilir... Mevzu VATAN AŞKI ise, benim oğlum AHMED, askerliğini uzun dönem olarak SARIKAMIŞ’ta yaptı, başarısından ötürü de 3 tane madalya aldı!!! O dönem Reha Muhtar ile Ana Haber’de bile çıktı, arşivleri araştırın bulun!!!"
HÜRRİYET
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